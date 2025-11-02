Sobre las dos de la tarde del día 4 de diciembre de 1891 salió de su casa sita en Castellón Manuel Llopis Serrano, comerciante de la misma, el cual se dirigió a una casa de campo propiedad de su padre sita en el huerto del Terrat, en los Llanos de San Francisco de Castellón, cerca de la población. Cuando a la hora de la cena familiar Manuel Llopis no apareció la familia se alarmó, procediendo a su busca. Lo buscaron por Castellón, no encontrándolo, por lo que a las nueve de la noche el padre de Manuel Llopis y su yerno fueron a la citada casa de campo por si acaso se encontraba allí.

Trataron de abrir la puerta, cosa que no pudieron conseguir, pues la llave que utilizaban no la abría porque al otro lado de la misma estaba colocada otra llave en la cerradura, desde dentro de la casa. Saltaron una pared consiguiendo entrar en la misma, encontrando a Manuel Llopis Serrano muerto violentamente, agachado detrás de la puerta en calzoncillos y camiseta interior.

Se avisó a la Guardia Civil que se presentó en pocos momentos. Registrada la casa de campo se encontró en el piso superior la ropa que vestía el muerto, limpia y bien colocada. Había un reguero de sangre desde la habitación en que se encontró la ropa que, bajando por la escalera, llegaba hasta el lugar en que se encontró al infortunado Llopis. El cuerpo de este presentaba casi 40 heridas realizadas con una navaja de pequeño tamaño que allí fue encontrada. La herida mortal fue el corte de la arteria carótida en el cuello de la víctima. A la misma le robaron el reloj de oro, pero no las tres sortijas que llevaba. Se halló también una palangana que mostraba signos de que el asesino se hubiese lavado las manos ensangrentadas. El forense manifestó que la muerte de Llopis se produjo entre las cuatro y cinco y media de esa tarde.

El asesino se llevó el reloj de oro de la víctima. Para tratar de obtener algún beneficio del mismo lo empeñó y pocos días más tarde vendió a un músico la papeleta de empeño, papeleta que compró, al ser de oro el reloj. El reloj era de bolsillo, de los que tenían una tapa que se cerraba cuando no se lo consulta, para protegerlo. El músico enseñó el reloj a varios compañeros de profesión y éstos le hicieron notar que las iniciales que llevaba grabadas en la tapa el reloj coincidían con el nombre y apellido de Manuel Llopis Serrano, del que conocían que había sido asesinado.

El comprador lo puso en conocimiento de los jefes de la unidad militar en que prestaba servicio el soldado y estos lo pusieron en conocimiento del juzgado. Se ordenó la detención del soldado. En el lugar de los hechos se encontró una camisa manchada de sangre en la que constaba, escrito a mano, con tinta, el nombre de soldado en cuestión, Juan Caudet, así como el batallón y compañía a que el mismo pertenecía. Comparadas las letras de la camisa con la escritura que realizó Juan Caudet ante el juzgado, se comprobó que eran suyas. Juan Caudet negó en el juzgado ser el autor del crimen, pero luego se desdijo y posteriormente lo reconoció en el juicio oral.

De conformidad con la legislación de la época, aunque el delito cometido era un delito común, al ser soldado el autor del crimen fue juzgado en consejo de guerra en el cuartel de San Francisco de Castellón. La vista fue pública y asistió una gran cantidad de personas a presenciarla. En el apuntamiento se informó de que Juan Caudet era un individuo de pésima conducta y que Manuel Llopis “padecía un vicio que le abocaba para tener el trágico fin que tuvo”, es decir, que era homosexual. Encima de una mesa estaban las piezas de convicción, es decir, las ropas, navaja y reloj ocupados.

El acusado Juan Caudet tenía 22 años al cometer el crimen. El acusado en el juzgado militar negó los hechos y afirmó que el reloj se lo había regalado la víctima, pero luego reconoció en el juicio ser el autor del crimen. El fiscal acusó al Caudet de los delitos de homicidio y robo y solicitó para él la imposición de la pena de cadena perpetua. El abogado defensor, tras una larga verborrea exaltando las virtudes del ejército español pasó a otro largo discurso sobre la homosexualidad en Egipto, Babilonia, Grecia y Roma, citando ejemplos de la misma.

Tras estos largos exordios el abogado defensor entró en materia y acusó a Manuel Llopis, la víctima, de poseer “tales aficiones”, acudiendo diariamente y a solas al huerto del Terrat, “especie de gineceo masculino donde sus excitaciones pasionales, favorecidas por la húmeda y salina brisa de la playa y por el perfume del azahar, determinaban en él una constante actividad eréctil que a todo lance procuraba satisfacer, valiéndose para con sus huéspedes de la dádiva, del ruego y hasta de la amenaza”. Añadió el defensor que si el soldado procesado entró en la casa de campo de Manuel Llopis fue por invitación de este. Nuevamente el defensor se perdió en la mitología griega refiriéndose al hilo de Ariadna. De nuevo volvió al tema principal y entró en el homicidio que reconoció cometido por su cliente, pero que Caudet “obró en su propia defensa, explicando la natural escena que debió ocurrir entre interfecto y procesado, alegando que la simple proposición de vergonzosas proposiciones del Llopis solo por esto se produjo una ofensa grave a Caudet al que debía estimársele la atenuante de arrebato u obcecación”.

El Consejo de Guerra condenó a Juan Caudet y Caudet como autor de un delito de homicidio a la pena de 14 años, 8 meses y 1 día de reclusión. La sentencia fue aprobada por el Capitán General.