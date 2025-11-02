EN DIRECTO
Investigado en Orpesa por falsificar la ITV
El propietario fue denunciado e investigado por falsedad documental
Castellón
Los agentes de la Policía Local de Orpesa han investigado a una persona por falsificar la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Los hechos se produjeron en la tarde del sábado, después de que los agentes dieran el alto a un vehículo comprobaron que, a pesar de que el coche tenía la ITV caducada desde enero de 2021, llevaba en su luna delantera una pegatina ITV con otra fecha distinta más reciente.
Tras las comprobaciones pertinentes su propietario fue denunciado e investigado por un delito de falsedad documental.
Penas de prisión
Tal y como recordó este cuerpo policial de Orpesa falsificar la pegatina de la ITV, manipularla o utilizar la de otro vehículo es un delito que puede llevar, incluso, penas de prisión.
- La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- El Grau de Castelló se transforma en un mundo de fantasía con el Fantasy Fest 2025
- Aviso de Benlloch tras los seguidos derrumbes de casas antiguas en Vila-real: 'Nos vamos a poner más serios
- Levantan un muro de algas y arena para proteger las históricas casetas de un poblado marítimo de Castellón
- Dora Saura (Compromís) dimite como concejala de Vila-real tras ser apartada del área de Cultura
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
- Once años en el Villarreal, un partido y 3,5 millones: la intrahistoria del regreso de Andrei Ratiu