Investigado en Orpesa por falsificar la ITV

Los agentes de la Policía Local de Orpesa han investigado a una persona por falsificar la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Los hechos se produjeron en la tarde del sábado, después de que los agentes dieran el alto a un vehículo comprobaron que, a pesar de que el coche tenía la ITV caducada desde enero de 2021, llevaba en su luna delantera una pegatina ITV con otra fecha distinta más reciente.

Tras las comprobaciones pertinentes su propietario fue denunciado e investigado por un delito de falsedad documental.

Penas de prisión

Tal y como recordó este cuerpo policial de Orpesa falsificar la pegatina de la ITV, manipularla o utilizar la de otro vehículo es un delito que puede llevar, incluso, penas de prisión.