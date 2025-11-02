Rescatan en helicóptero al participante en una prueba de montaña en Castellón

Un deportista que participaba en una prueba en el interior de Castellón tuvo que ser atendido por los servicios del equipo preventivo desplazado hasta el evento, lo que finalmente obligó a su evacuación en helicóptero medicalizado para recibir atención especializada.

Los hechos ocurrieron este fin de semana en la localidad de Cinctorres, que acogía la XII edición de la Roca Parda Trail, una competición organizada por el club del mismo nombre y que contaba con un recorrido de 25 kilómetros.

Antes del incidente, ya estaba desplegado un operativo de prevención integrado por efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, un equipo de Protección Civil de la Diputación, servicios sanitarios de la organización, una ambulancia SAMU y agentes de la Guardia Civil. Todos ellos intervinieron de manera coordinada tras producirse la emergencia.

Los medios de rescate actuaron para asistir al participante afectado, que finalmente fue evacuado mediante un helicóptero medicalizado.

Otro rescate en Aín

No fue la única intervención del fin de semana en la montaña de Castellón. El mismo sábado, se recibió un aviso por un senderista herido en la localidad de Aín.

Con la ayuda de efectivos de la Unidad de Montaña de los bomberos provinciales, el deportista pudo ser trasladado hasta una zona segura para recibir atención médica. El afectado se encontraba en un área de difícil acceso, lo que complicó las labores de rescate.

Aumentan los incidentes en otoño

Esta época del año es especialmente delicada en las montañas de la provincia, ya que el otoño es un momento idóneo para recorrer senderos o buscar setas. Esta afluencia de personas incrementa los casos de accidentes o de extravío en entornos naturales.