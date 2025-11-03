Primera sesión del juicio de la secta de Vistabella: abusos sexuales y niños que son "dos gotas de agua" del tío Toni

La expectación esta mañana de lunes era máxima en la Ciudad de la Justicia de Castelló mientras los acusados en el caso de la supuesta secta sexual de Vistabella entraban a la Audiencia. Algunos de ellos utilizaron mascarillas, igual que ya lo hicieron en abril, cuando el juicio fue aplazado.

Al comienzo, las defensas han pedido la suspensión nuevamente del juicio por la aportación este mismo lunes de nuevas pruebas por parte de las acusaciones. El juez ha denegado la solicitud de inmediato.

Por el momento, los seis acusados (cinco mujeres y un hombre) por delitos como abusos sexuales a menores están hoy en el banquillo, ante el juez. El conjunto de las penas que pide Fiscalía para ellos es de 326 años de prisión.

No obstante, en la sala de vistas falta el personaje más importante de esta secta, su líder: Antonio G.L, alias Tío Toni, murió en prisión aquejado de múltiples enfermedades dos meses después de ser detenido en 2022.

Abusos sexuales

Las testificales han empezado ya, desde el primer minuto, con relatos de abusos sexuales. El primer testigo ha sido uno de los adultos que formaba parte de la comunidad y que estaba casado con otra mujer que también formaba parte.

Este varón ha contado como un día, pensando que el Tío Toni le iba a hacer una de las imposiciones de manos que solía efectuar en la cabeza o en las rodillas, lo tumbó y le dije que “tenía acumulada mucha energía negativa” y que, por tanto, “se tenía que desnudar y eyacular para expulsar la mala energía”.

“Estaba allí la mujer de Antonio [Tío Toni], que me empezó a hacer una felación, algo que me incomodaba extremadamente y me parecía un disparate, que me estaba haciendo una felación una mujer que podía ser mi madre. Además, mientras Antonio le realizaba tocamientos a mi mujer allí. Como así no se conseguía el efecto que él pretendía [la eyaculación], entonces se puso él mismo a masturbarme. Pero tampoco eyaculaba y entonces se ya puso mi mujer a estar más conmigo”, expuso. Dijo que le generó “shock” y pensó “hay que pasar por aquí” porque “confiaba en Antonio”.

Asimismo, el testigo dijo que dos de sus hijos son “gotas de agua” con respecto al Tío Toni, lo que le hace sospechar que en realidad son hijos de Toni, producto de relaciones con su mujer, las cuales él desconocía cuando se produjeron.