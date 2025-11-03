Cae una banda de estafadores que actuaron dos veces en Castellón

Diez personas fueron recientemente detenidas y otras seis están siendo investigadas, todas ellas pertenecientes a una organización criminal asentada en Bilbao que supuestamente operó, entre otras provincias, en Castellón, donde estafó parte de los 300.000 euros que consiguió mediante la compraventa de mercancía. En el operativo se han esclarecido 39 hechos delictivos desde abril de 2024, según ha informado este lunes la Guardia Civil.

Justificantes bancarios falsos para comprar al por mayor

La Guardia Civil, en el marco de la operación Vencal, concluyó que los implicados vendían y compraban mercancía al por mayor presentando justificantes bancarios falsificados.

En total, además de las dos operaciones detectadas en Castellón, hay otras 17 provincias españolas afectadas.

El origen: una estafa con aceite en Bilbao

La investigación se inició a raíz de un caso sobre una persona residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite.

Poco después, los agentes recibieron información sobre otra estafa similar en la compraventa de aceites al por mayor, cuyo presunto autor también residía en el mismo barrio. Durante la investigación de ambas, se constató que usaban el mismo justificante bancario falsificado y que sus autores residían en Bizkaia.

Estafas en cadena por toda España

Posteriormente, los agentes descubrieron que este tipo de estafa se estaba cometiendo en distintos puntos de la península, mediante tarjetas de prepago a nombre de terceras personas.

Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor, compraban mercancía de alto valor con carácter urgente y enviaban justificantes bancarios falsos como prueba de pago.

Desaparecían tras recoger el género

Tras recoger el género, cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores antes de que estos pudieran comprobar el ingreso.

Para recoger los productos, planificaban itinerarios por distintas provincias y realizaban estafas consecutivas.

Asimismo, usaban vehículos de alquiler o contrataban transportistas, a los que también estafaban, ya que solo les adelantaban una pequeña señal de los 500-600 euros acordados, sin llegar a pagar el total.