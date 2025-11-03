Cinco personas heridas en un accidente entre un coche y el TRAM
El siniestro se ha producido en la avenida del Mar
Redacción
Castellón
Tres personas han tenido que ser trasladadas en ambulancia al Hospital General de Castellón a consecuencia de un accidente entre un vehículo y el TRAM.
Según fuentes municipales, el siniestro se ha producido a las 7.45 horas mientras el transporte público circulaba por la avenida del Mar. Hasta el lugar se han desplazado una unidad SVB y una ambulancia convencional.
Los servicios sanitarios han asistido a cinco personas. Dos de ellas, mujeres de 21 años, sufrían contusiones y una menor de 12 años, traumatismo craneoencefálico. Las tres han sido trasladadas en las ambulancias al centro médico. De las otras dos, niñas de 12 años, se han hecho cargo sus familiares.
