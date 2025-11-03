Un herido grave tras colisionar con un camión en Castellón
Trasladado a la Mini Fe de Sagunt
Un hombre resultó este lunes herido grave en la pierna después de sufrir un accidente con su turismo en la autovía A-23. El siniestro involucró a este coche y a un camión y se produjo a la altura de Sot de Ferrer (Alto Palancia).
Asistencia sanitaria en el lugar
Los servicios sanitarios acudieron al lugar del choque en la autovía Mudéjar y realizaron la primera atención al herido.
Luego, lo tuvieron que trasladar a la Mini Fe de Sagunt, el centro hospitalario más cercano y al que pertenece sanitariamente esta comarca castellonense.
El accidente ocurrió a las 15.00 horas
El choque se produjo, según confirmaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU), a las 15.00 horas de la tarde.
Concretamente, la colisión entre el coche y el vehículo pesado ocurrió en el kilómetro 18 de la autovía.
