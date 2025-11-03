El juicio a la secta sexual de Vistabella, que ocupará todo el mes, comienza hoy

Han pasado 35 años desde que se iniciase supuestamente la secta sexual de Vistabella del Maestrat y tres años y medio desde que atraparan a los presuntos responsables.

Además, han transcurrido otros seis meses desde que tuvo que haber comenzado el juicio, el pasado abril, mes en que la Audiencia Provincial de Castellón decidió retrasarlo para ampliar la cantidad de jornadas de juicio.

La expectación es máxima desde hoy por la mañana en el recinto judicial castellonense.

Un juicio más largo de lo previsto

Al final, serán necesarios trece días de sesiones para que la Audiencia pueda juzgar el caso de la supuesta secta sexual.

El Fiscal argumentó que las cuatro sesiones de vista oral que habían sido programadas eran insuficientes.

Por tanto, serán nueve días más.

Las jornadas del juicio se celebrarán en días no consecutivos entre hoy y el 27 de noviembre, casi todo el mes, en la Sección Primera.

Seis acusados y nueve víctimas

Hay seis acusados (cinco mujeres y un hombre) acusados de participar en nueve delitos de abusos sexuales continuados contra menores de entre 12 y 17 años, así como de otro delito más, en concreto el de asociación ilícita.

En total, de manera conjunta, les piden 326 años de prisión.

De forma individual, las penas oscilan entre 16 y 65 años para cada uno.

Desfilarán ante el juez 55 testigos, además de las nueve víctimas y los seis acusados, y se informará sobre 25 informes médicos.

El líder fallecido: “Tío Toni”

Seis personas se sentarán en el banquillo, aunque faltará el personaje más importante de la secta, su líder, Antonio G. L., alias “Tío Toni”.

Este hombre falleció en prisión dos meses después de que lo detuvieran, en 2022, aquejado de múltiples problemas de salud.

El que fuera gurú de esta organización, tratado casi como una deidad por el resto de integrantes, instaló una “casa de los horrores” en l’Alt Maestrat.

Sus actividades delictivas habrían estado activas durante más de 30 años, desde 1990, y comenzaron en Castelló, donde prometía «eliminar la negatividad» con ritos sexuales a sus clientas, mediante vibradores.

Al aumentar los miembros de la secta, se mudó al chalet de Vistabella.

Con el fallecimiento del Tío Toni, terminó la responsabilidad penal sobre él, que quedó extinta a su muerte, pese a las consecuencias emocionales, sexuales y económicas que supuestamente esta secta destructiva dejó en niños.

Un grupo pseudorreligioso y sectario

La Fiscalía asegura que el Tío Toni y los acusados conformaban, junto a otras personas ajenas a los delitos, un grupo pseudorreligioso y sectario en torno a la figura de Antonio, a quien le atribuían poderes especiales de los que carecía.

Se valía de la abducción psicológica de sus fieles para construir una comunidad cuya finalidad era satisfacer sus deseos sexuales y mantener el control sobre sus adeptos.

La investigación

El desmantelamiento de la secta fue posible gracias a una investigación del grupo de sectas de la Comisaría General de Información y la unidad de atención a la familia y a la mujer de la Comisaría General de Policía Judicial, con el apoyo de la Brigada de Información y la de Policía Judicial de Castelló.

Fechas del juicio

Los días de celebración previstos para el juicio, además de hoy, son mañana (día 4); el 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26 y 27 de noviembre.