Sorprendidos mientras robaban cable de cobre valorado en más de 10.000 euros en Burriana

La Guardia Civil, en una actuación conjunta con Policía Local, ha detenido a tres personas sorprendidas 'in fraganti"' mientras supuestamente sustraían cable de cobre valorado en más de 10.000 euros en Burriana, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Gracias a la colaboración ciudadana que puso en alerta a los agentes, pudieron desplazarse rápidamente al lugar de la comisión del ilícito, donde identificaron a tres hombres que estaban cortando el cable de una compañía telefónica.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes se constató que no estaban autorizados por la empresa afectada para realizar trabajos por la zona, por lo que fueron detenidos como supuestos autores de un delito de hurto.

Hasta el lugar se desplazaron los responsables de la compañía telefónica para evaluar los daños ocasionados y el material sustraído, que estimaron su valor entre 10.000 y 20.000 euros, a falta del peritaje definitivo.

En la actuación se intervino una herramienta especial para el corte del cable, un grupo electrógeno y un motor empleado para elevar el material sustraído a la superficie.