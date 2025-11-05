Detenido un hombre con cocaína al lado de un colegio en Vila-real
El arrestado fue localizado cerca de un centro educativo y portaba más de 11 gramos de sustancia estupefaciente
La Policía Nacional ha detenido en la localidad castellonense de Vila-real a un varón sobre el que pesaba una reclamación judicial. Al mismo se le imputa también un delito contra la salud pública, tras localizarle cocaína en el momento de ser identificado, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía este miércoles.
Dispositivo policial y detención
El arresto se ha producido en el marco de un dispositivo policial para la localización del sospechoso, que tenía en vigor una orden de búsqueda de la Audiencia Provincial de Castellón. El ahora detenido fue hallado en las inmediaciones de un centro educativo de la ciudad y en el momento de ser identificado, este facilitó filiaciones y datos erróneos para obstaculizar las labores policiales.
Droga intervenida
Al realizar el cacheo de seguridad, los agentes localizaron en los bolsillos del ahora detenido dos botes pequeños, con 12 envoltorios de plástico que contenían una sustancia blanca pulverulenta, al parecer cocaína, con un peso de 11,403 gramos. También portaba diferentes monedas y billetes fraccionados, susceptibles de proceder de la venta de sustancias estupefacientes.
Por todo ello, la Policía Nacional procedió a su detención por la reclamación judicial, así como por un nuevo delito contra la salud pública. El arrestado pasó a disposición judicial, decretando su ingreso a prisión.
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
- Capicúa: la carta de José María Segarra a su madre, María José Soriano
- Otra víctima de la secta de Vistabella: 'Toni me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta
- Se jubila un veterano de la cerámica de Castellón: el entrañable escrito de sus compañeros
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades