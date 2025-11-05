Detenido un hombre con cocaína al lado de un colegio en Vila-real

La Policía Nacional ha detenido en la localidad castellonense de Vila-real a un varón sobre el que pesaba una reclamación judicial. Al mismo se le imputa también un delito contra la salud pública, tras localizarle cocaína en el momento de ser identificado, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía este miércoles.

Dispositivo policial y detención

El arresto se ha producido en el marco de un dispositivo policial para la localización del sospechoso, que tenía en vigor una orden de búsqueda de la Audiencia Provincial de Castellón. El ahora detenido fue hallado en las inmediaciones de un centro educativo de la ciudad y en el momento de ser identificado, este facilitó filiaciones y datos erróneos para obstaculizar las labores policiales.

Droga intervenida

Al realizar el cacheo de seguridad, los agentes localizaron en los bolsillos del ahora detenido dos botes pequeños, con 12 envoltorios de plástico que contenían una sustancia blanca pulverulenta, al parecer cocaína, con un peso de 11,403 gramos. También portaba diferentes monedas y billetes fraccionados, susceptibles de proceder de la venta de sustancias estupefacientes.

Por todo ello, la Policía Nacional procedió a su detención por la reclamación judicial, así como por un nuevo delito contra la salud pública. El arrestado pasó a disposición judicial, decretando su ingreso a prisión.