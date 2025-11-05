Detenido tras robar una farmacia en Nules armado con un cuchillo
Ha sido localizada el arma empleada en el hecho delictivo
Redacción
La Guardia Civil y la Policía Local han detenido en Nules a un hombre de 37 años de edad por un robo con intimidación cometido en una farmacia de la localidad.
Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del martes, donde el ahora detenido, a cara descubierta, amenazó al responsable del establecimiento con un cuchillo y se apoderó de dinero en efectivo antes de huir.
Tras recibir el aviso, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Nules y de la Policía Local se desplazó al lugar del hecho y recopiló la descripción del agresor facilitada por la víctima. Gracias a esos datos, así como otras más técnicos los agentes pudieron identificar, localizar y detener al presunto autor en la misma localidad. Practicadas gestiones se ha podido localizar en un contenedor una mochila donde se encontraba el arma empleada.
El detenido, de nacionalidad española ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules en funciones de guardia.
