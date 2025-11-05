Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella
El siniestro se produjo en el Polígono Industrial Les Casetes y las autoridades investigan las causas del suceso
En la tarde de este miércoles se ha registrado un trágico accidente laboral en un taller de automoción del Polígono Industrial Les Casetes, en Morella. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente efectivos de los Bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias y agentes de la Policía Local.
Intento de rescate
Según las primeras informaciones, los equipos de emergencia trataron de rescatar al trabajador implicado en el suceso, aunque, lamentablemente, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Se trata del segundo suceso que ocurre este miércoles en la zona, pues en Portell de Morella un camión ha volcado provocando un herido.
Investigación en marcha
Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del accidente. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas y determinar las posibles responsabilidades.
Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la ampliará cuando disponga de más datos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%
- Capicúa: la carta de José María Segarra a su madre, María José Soriano
- Una exmiembro de la secta sexual de Vistabella: «El peluquero Juan Miguel me presentó al Tío Toni»
- Otra víctima de la secta de Vistabella: 'Toni me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta
- Se jubila un veterano de la cerámica de Castellón: el entrañable escrito de sus compañeros
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades