Fallece un trabajador en un accidente laboral en un polígono de Morella

En la tarde de este miércoles se ha registrado un trágico accidente laboral en un taller de automoción del Polígono Industrial Les Casetes, en Morella. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente efectivos de los Bomberos, una ambulancia del servicio de emergencias y agentes de la Policía Local.

Intento de rescate

Según las primeras informaciones, los equipos de emergencia trataron de rescatar al trabajador implicado en el suceso, aunque, lamentablemente, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Se trata del segundo suceso que ocurre este miércoles en la zona, pues en Portell de Morella un camión ha volcado provocando un herido.

Investigación en marcha

Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del accidente. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas y determinar las posibles responsabilidades.

Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la ampliará cuando disponga de más datos.