Un herido tras volcar un camión en Portell de Morella

El siniestro ha tenido lugar en la CV-125

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, en una actuación. / Mediterráneo

Alberto Campos

Castellón

Un hombre ha resultado herido leve tras volcar con el camión que conducía en Portell de Morella.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 22 de la CV-125 sobre las 7.30 horas, según fuentes de la Guardia Civil de Trafico de Castellón.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de bomberos de Els Ports y el Baix Maestrat.

