Un herido tras volcar un camión en Portell de Morella
El siniestro ha tenido lugar en la CV-125
Castellón
Un hombre ha resultado herido leve tras volcar con el camión que conducía en Portell de Morella.
El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 22 de la CV-125 sobre las 7.30 horas, según fuentes de la Guardia Civil de Trafico de Castellón.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de bomberos de Els Ports y el Baix Maestrat.
- El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas
- Capicúa: la carta de José María Segarra a su madre, María José Soriano
- Otra víctima de la secta de Vistabella: 'Toni me metió los dedos una hora mientras mi tía me sujetaba los brazos y su mujer bloqueaba la puerta
- Se jubila un veterano de la cerámica de Castellón: el entrañable escrito de sus compañeros
- Así se prepara uno de los pueblos más bonitos de España, en Castellón, para brillar en Navidad: las novedades
- Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España
- Comienzan las obras para construir un nuevo hotel de lujo en primera línea en Benicàssim
- El corredor mediterráneo por Castellón también pasa por Teruel: repaso al estado de las obras