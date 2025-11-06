Detenido por robar en un almacén en Peñíscola

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunto autor de un delito contra el patrimonio por robar en un almacén de Peñíscola.

Los hechos se remontan al pasado día cuatro cuando la propietaria de un almacén ubicado en el interior de un garaje sorprendió a un individuo intentando sustraer efectos de su interior tras fracturar el candado de la puerta de acceso.

La perjudicada aportó la descripción física del individuo, así como parte de la matrícula del vehículo utilizado para la comisión del hecho delictivo y posterior fuga del mismo.

Iniciadas las correspondientes investigaciones, los guardias civiles averiguaron la titularidad del turismo, así como la identificación del ocupante que presuntamente había cometido el robo.

Por todo ello, se procedió a la localización y detención de un varón de 32 años al que se le atribuye un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Las diligencias junto con el detenido han sido entregas en el Juzgado de Guardia de Vinaròs