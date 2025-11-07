Accidente en Castellón: Un camión y una furgoneta colisionan en la CV-15 a primera hora de la mañana
El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 41 de la CV-15, en el término municipal de Ares
Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este viernes ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia en la carretera CV-15, a la altura del kilómetro 41, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro se ha producido alrededor de las 8:10 horas e implica a un camión y una furgoneta. Las primeras informaciones confirman que hay al menos una persona herida, aunque por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y equipos sanitarios para atender a los implicados.
Información en elaboración
