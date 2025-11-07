Accidente en Castellón: Un camión y una furgoneta colisionan en la CV-15 a primera hora de la mañana

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este viernes ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia en la carretera CV-15, a la altura del kilómetro 41, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha producido alrededor de las 8:10 horas e implica a un camión y una furgoneta. Las primeras informaciones confirman que hay al menos una persona herida, aunque por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y equipos sanitarios para atender a los implicados.

Información en elaboración

En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.