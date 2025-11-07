Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en Castellón: Un camión y una furgoneta colisionan en la CV-15 a primera hora de la mañana

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 41 de la CV-15, en el término municipal de Ares

Imagen de archivo: Guardia Civil de Tráfico / Mediterráneo

Víctor Meseguer

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este viernes ha obligado a la intervención de los servicios de emergencia en la carretera CV-15, a la altura del kilómetro 41, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro se ha producido alrededor de las 8:10 horas e implica a un camión y una furgoneta. Las primeras informaciones confirman que hay al menos una persona herida, aunque por el momento se desconoce la gravedad de las lesiones.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y equipos sanitarios para atender a los implicados.

