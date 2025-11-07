Herido un joven de 15 años en un accidente mientras circulaba en patinete por la N-340 de Vila-real
El aviso se recibió a las 20.15 horas, tras producirse una colisión entre un coche y un monopatín
Un menor de 15 años resultó herido en la tarde de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340, a la altura del término municipal de Vila-real.
Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se recibió a las 20.15 horas, tras producirse una colisión entre un coche y un monopatín.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) con un equipo de Atención Primaria.
El equipo médico del SAMU estabilizó al ocupante del monopatín, un menor de 15 años, que presentaba politraumatismo. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Castellón en la ambulancia de soporte vital avanzado.
