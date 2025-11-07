Un coche queda inestable con riesgo de caer a un desnivel entre Teresa y Viver

Un coche ha quedado en riesgo este viernes por la tarde en el Alto Palancia, según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos.

En concreto, el accidente de tráfico ha ocurrido entre los términos municipales de Viver y Teresa.

El vehículo se ha salido de la vía y ha quedado en una posición inestable, con riesgo de caída por un desnivel.

Los efectivos del parque Alto Palancia se han movilizado hasta allí.

Se desconoce por el momento cuántas personas van dentro del vehículo, así como su estado de salud.

Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.