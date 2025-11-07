Incendio en una vivienda de Vinaròs: hay personas en el interior
Dos dotaciones y una unidad de mando acuden al lugar
Un incendio se ha desatado en la tarde de este viernes en una vivienda de Vinaròs, según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos en sus redes sociales.
La tarea más importante de los bomberos pasa por que estén sanas y salvas las personas que había en el interior de la vivienda afectada cuando se ha informado del fuego.
Tres rescatados, faltan dos
Por el momento, fuentes del Consorcio Provincial indican que ya se ha conseguido rescatar a una persona con movilidad reducida del interior de la vivienda.
Otras dos personas que se habían refugiado en el balcón con dos perros también han sido rescatadas.
Los bomberos todavía deben rescatar a dos personas más que se encuentran en el balcón de otro piso que no es el principal afectado.
En concreto, se han movilizado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque Baix Maestrat.
El edificio donde se encuentra la vivienda del incendio está en la calle San Pascual, de Vinaròs. Se trata de una edificación de cuatro alturas y el tercer piso ha sido el que se ha prendido fuego.
Esta información se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más datos.
