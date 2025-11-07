El peluquero Juan Miguel asegura que al Tío Toni lo mataron

El nombre del peluquero Juan Miguel Martínez Capdevila saltó a la palestra en las sesiones del juicio de la secta sexual de Vistabella porque una testigo dijo que él le presentó al Tío Toni. Ese mismo día, este diario contactó con el estilista, que reconoció haber «conocido» al gurú «en los noventa» y dijo que no quería «saber nada de este tema».

Pero tras esas primeras declaraciones y contactado por el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, Juan Miguel opinó sobre lo que le pasó al Tío Toni.

Contradicciones con la versión oficial

«A este señor lo conocía porque era un chico de Castellón que se ha muerto hace 3 años, que lo han matado», precisó el peluquero, exmarido de la cantante Karina.

Esta opinión de que lo mataron contrasta con la versión oficial de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, que apuntó a una «muerte natural» del gurú, que estaba aquejado de múltiples enfermedades.

Su delicado estado de salud fue lo que le causó la muerte, según las autoridades. Sin embargo, ahora el peluquero sostiene la teoría de que lo mataron.

El hallazgo del cuerpo en la prisión de Castelló

En su día ya se hizo una investigación al respecto de este asunto y Mediterráneo explicó que los trabajadores de la prisión de Castelló, en el cambio de turno del día 16 de mayo de 2022, descubrieron el cuerpo sin vida de Antonio G.L., de 64 años.

Las fuentes recalcaron a este rotativo que el mismo no tenía ningún signo de violencia y, dada la delicada salud del líder de la secta, todo apuntó desde el principio a una muerte natural.

Desde el centro insistieron en que el sujeto tenía «muchos achaques», además de los problemas de movilidad reducida que presentaba.

Dos meses después de la operación policial

Cuando murió, habían transcurrido dos meses desde la operación policial contra la secta en la que lo detuvieron.

Desde ese momento estuvo en prisión preventiva, y su responsabilidad penal se extinguió con su muerte, pese a ser el personaje central de este caso.

Más declaraciones de Juan Miguel

El peluquero también se refirió en su intervención en Antena 3 a quienes residían en La Chaparra. "Allí vivía mucha gente pero cada uno se fue porque quiso vivir allí", expresó.

Asimismo, insistió en que la mujer que lo mencionó en el juicio "quiere recuperar el dinero que invirtió en esa finca".

Cabe recordar que dicha testigo afirmó haber puesto unos 180.000 euros en acciones para La Chaparra, un patrimonio que aportó con la esperanza de que algún día se le fuera devuelto, algo que nunca ocurrió.