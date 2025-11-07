La Unió denuncia la proliferación de jabalíes en la Plana Baixa con destrozos en campos de cítricos

La Unió Llauradora denuncia la sobrepoblación de jabalíes en la Plana Baixa, que causan considerables daños en los campos de cítricos de la comarca al comerse la fruta de los árboles y destrozar los mismos, tal y como se puede observar en las imágenes adjuntas.

La organización detecta una afectación creciente de los daños provocados por el jabalí sobre los cultivos agrícolas y árboles, pero también en los márgenes e infraestructuras rurales, así como en las instalaciones de riego, lo cual genera pérdidas económicas importantes y se convierte en un riesgo para la seguridad viaria y sanitaria, principalmente por la transmisión de enfermedades a humanos y ganado.

Petición de más presupuesto y revisión de municipios afectados

La Unió reitera a la Generalitat que incremente de manera significativa en los presupuestos de 2026 la dotación asignada a la línea de ayudas para el control del jabalí, con el objetivo de cubrir unas pérdidas que van en aumento.

Del mismo modo, la organización demanda que se revise el listado de municipios con sobreabundancia, incorporando aquellos que, a fecha de hoy, ya sufren daños reiterados y acreditados en explotaciones agrícolas.

La Unió considera que esta línea de ayuda es importante para evitar el deterioro económico, ambiental y social derivado de la sobrepoblación de jabalíes, y para consolidar un modelo de gestión sostenible, coordinado y preventivo, con la implicación de los ayuntamientos, colectivos de caza y el sector agrario.

Control del jabalí

El programa cubre tanto actuaciones directas de caza y control, como infraestructura, eliminación de residuos y apoyo logístico, a través de tres líneas de actuación.

La primera financia actuaciones de control directo, como las ayudas al control del jabalí en zonas comunes de caza, por ejemplo, la contratación hasta el 100% de la actividad de control mediante cualquier técnica de caza y jaulas para capturar jabalíes.

La segunda línea es para la adquisición de materiales, equipos y servicios para el control, con ayudas destinadas a los cotos de caza para la contratación de actividades de control y el uso de jaulas de captura.

Finalmente, la tercera línea incluye ayudas para la eliminación de cadáveres y gestión de instalaciones auxiliares, que contemplan la recogida y eliminación de cadáveres, el uso de contenedores específicos y la adecuación de recintos destinados a la gestión de estos residuos.

Reclamación urgente

Recientemente, La Unió trasladó a la Conselleria de Medio Ambiente la necesidad de ampliar el presupuesto de las ayudas destinadas al control poblacional del jabalí en municipios con sobreabundancia, de las que se han quedado fuera 15 localidades de la Comunitat Valenciana por falta de crédito.

Ante esta realidad, y atendiendo al carácter estratégico y urgente del control de fauna salvaje, especialmente de jabalíes, para la sostenibilidad de la actividad agraria y la conservación del medio natural, La Unió solicitó a la Conselleria de Medio Ambiente una ampliación extraordinaria del crédito presupuestario correspondiente al ejercicio 2025, por un importe adicional mínimo de poco más de 112.000 euros.

Esta ampliación permitiría atender los 15 municipios excluidos de la convocatoria por insuficiencia de fondos, garantizando así la igualdad de trato y la eficacia de la política de control de fauna salvaje.

“La Generalitat no puede ser insensible”

David Esteban, secretario comarcal de La Unió en la Plana Baixa, considera que “la Generalitat no puede ser insensible a esta problemática y debe ponerse a trabajar en serio con un presupuesto suficiente para afrontar la proliferación de jabalíes en las zonas rurales de la Comunitat Valenciana”.