Se trata de un caso flagrante de maltrato conyugal. La víctima fue humillada hasta extremos inconcebibles. El acusado era de nacionalidad colombiana y la víctima, rumana. Llegó a jugar a la ruleta rusa: introdujo un revólver -con una bala en el tambor- en la boca de su mujer y apretó el gatillo. También obligó a su compañera sentimental a acercar la cabeza a un fuego de gas butano encendido, quemándole la cara y una mano.

El acusado, Emiliano, conoció a Viorica en la fábrica de cerámica donde ambos trabajaban en Castellón -él como vigilante y ella como limpiadora- e inició una relación íntima en agosto de 2019, mientras el marido de Viorica se hallaba en Rumanía. Comenzaron a convivir a mediados de septiembre de 2019 en una casa abandonada, con rejas en todas sus ventanas, situada en las cercanías de Castelló. Emiliano era una persona celosa, con diagnóstico de rasgos de personalidad que le habían causado problemas de impulsividad y episodios violentos en el entorno familiar cuando era menor de edad; incluso tuvo que ser internado en diversos centros.

Hacia finales de septiembre de 2019, al salir ambos de la empresa rumbo a casa, el acusado recriminó a Viorica que provocaba a los hombres en el centro de trabajo y que había tenido relaciones íntimas con algunos compañeros. Sobre las once de la noche, ya en la vivienda, la obligó a desnudarse para comprobar sus sospechas. Ella accedió atemorizada. Una vez desnuda, Emiliano la arrojó al suelo, le sujetó ambos brazos por la espalda y ató sus muñecas y tobillos con cinta americana. Comenzó a golpearla en el muslo con un cinturón, le arrojó un cubo de agua fría y la interrogó sobre si había mantenido relaciones sexuales con alguien en la fábrica. Para evitar que gritara, le colocó un trozo de cinta en la boca y sólo se lo retiraba cuando ella intentaba responder. Cada vez que Viorica negaba los hechos, él la pateaba y repetía las mismas agresiones.

Tras hora y media aproximadamente, el procesado se acostó y la dejó atada en el suelo. Sobre las seis de la mañana la desató para poder ir al trabajo, pero la amenazó con que no contara nada a nadie -ni siquiera a la madre de él- porque, en caso contrario, la mataría.

A partir de ese día, cuando sospechaba que Viorica pudo haber mantenido relaciones sexuales con otro hombre, la obligaba a someterse a comprobaciones: portando siempre un cuchillo pequeño, la hacía desabrocharse el pantalón en cualquier lugar -calle, casa o coche- e introducía un dedo en su vagina para verificar si tenía flujo o semen. Estas prácticas se repitieron en multitud de ocasiones durante la relación.

Un fin de semana de noviembre de 2019 sospechó que ella había tenido relaciones sexuales con un perro. Volvió a exigirle que le introdujera el dedo en la vagina y, al considerar que existía flujo supuestamente revelador, la obligó a desnudarse. Viorica, atemorizada, se desnudó; él la empujó contra la cama, de modo que cayó boca abajo, le sujetó un brazo y se lo colocó a la espalda con fuerza, y la interrogó exigiendo que reconociera lo ocurrido. Ella lo negó y él la agredió con mayor violencia.

En esa posición, el acusado le dijo que iban a mantener relaciones sexuales por vía anal mientras la inmovilizaba sujetándole el brazo por la espalda y girándole la cabeza con la otra mano; llegó a introducirle el pene en el ano.

El 3 de enero de 2020, al regresar a la vivienda, sospechando de nuevo que Viorica había estado con otro hombre, la obligó a desnudarse, la empujó y la tiró al suelo. Portaba una especie de arma tipo revólver de color blanco o plateado: introdujo un proyectil en el tambor, metió el cañón en la boca de Viorica, giró el tambor y le dijo que estaba harto de ella, que la iba a matar y que si le tocaba, moriría ya; y si no, sería que Dios la quería demasiado, llegando a accionar el gatillo, aunque la pistola no efectuó disparo al golpear el percutor en vacío. Le dijo que había tenido suerte porque la bala no había salido, porque Dios la quería mucho.

A continuación le arrojó un cubo de agua fría, diciendo que era para borrar sus huellas en caso de matarla, y después le ató ambas muñecas y ambos tobillos con cinta americana.