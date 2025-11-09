A juicio por quedar con otro hombre por una 'app' de citas y robarle a punta de cuchillo

La Audiencia Provincial juzga este lunes a un hombre por supuestamente robar, maniatar y lesionar a otro varón en un municipio de Castellón. Ocurrió en el pasado abril de 2021, cuando el acusado quedó con su presunta víctima a través de una app de citas. Lo que parecía que iba a ser una potencial relación íntima, según el escrito de acusación, se convirtió en una pesadilla para el hombre contactado.

La Fiscalía defiende en su escrito la tesis de que la víctima invitó al acusado a su casa en la misma noche en la que se conocieron por la app. El hombre afectado lo recibió en su vivienda y, cuando estuvieron ambos dentro, el tono cercano de los mensajes previos se esfumó: con ánimo de obtener un enriquecimiento injusto, el acusado cogió un cuchillo de la cocina y, esgrimiéndolo, obligó al propietario del piso a darle el pin de las tarjetas bancarias que tenía.

Noche de terror y robo planificado

No solo eso, sino que además procedió a maniatarlo con unos cables. Así transcurrió, de hecho, toda la noche, sentado en una silla y retenido por el ladrón.

Mientras, este, que había orquestado todo el plan, se pasó horas sustrayendo objetos como ropa, joyas, varios móviles y un televisor, además de unos 35 euros en dinero en efectivo.

Después de dejar la vivienda completamente desfalcada, el acusado, de nacionalidad hondureña, abandonó el lugar sobre las 6.00 horas de la mañana posterior a que comenzaran los hechos.

A las puertas de la vivienda lo esperaba un compinche, también acusado en este proceso. Ambos cargaron los objetos robados y huyeron de la zona a toda prisa.

Fue en esos instantes cuando la víctima se desató los nudos y corrió a avisar a un vecino por la ventana para pedir auxilio.

Se quedaron lo robado y fueron detenidos un año después

La investigación policial pasó un año sobre el rastro de los delincuentes. La primera de las pistas la tuvieron cuando los dos acusados, el mismo día del robo, intentaron retirar sin éxito 2.000 euros de un cajero de Puçol (Valencia) con la tarjeta de la víctima.

Finalmente, en mayo de 2022, agentes realizaron una entrada y registro en una vivienda de esa misma localidad, Puçol. Allí, los investigadores encontraron parte de los objetos sustraídos, como la tele, algunas joyas y ropa. Los efectos no recuperados suman 2.380 euros.

Otras dos acusadas

Para el principal acusado piden seis años de cárcel por detención ilegal, robo con intimidación, intento de estafa y lesiones.

Para su compinche reclaman 5 años por el intento de estafa.

Además, para la hermana y la madre del ladrón reclaman un año de prisión por un supuesto delito de receptación.