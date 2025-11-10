Incendio en el antiguo almacén de naranjas de Martinavarro
El recinto funciona como frigorífico tras el cierre de la planta
Castellón
Bomberos del parque de la Plana Baixa se han desplazado a Almassora para extinguir un incendio declarado en el antiguo almacén de naranjas de Martinavarro, situado en la entrada sur de la localidad.
El fuego afecta a una cámara frigorífica y hay riesgo de "mayor propagación", indican desde el Consorcio Provincial.
El recinto solo funciona como frigorífico, después de que en 2023 Greenmed, buque insignia del grupo Martinavarro, cerrara la planta y despidiera a toda la plantilla.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
