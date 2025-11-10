Incendio en el antiguo almacén de naranjas de Martinavarro

Bomberos del parque de la Plana Baixa se han desplazado a Almassora para extinguir un incendio declarado en el antiguo almacén de naranjas de Martinavarro, situado en la entrada sur de la localidad.

El fuego afecta a una cámara frigorífica y hay riesgo de "mayor propagación", indican desde el Consorcio Provincial.

El recinto solo funciona como frigorífico, después de que en 2023 Greenmed, buque insignia del grupo Martinavarro, cerrara la planta y despidiera a toda la plantilla.

