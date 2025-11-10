El juicio de la secta sexual de Vistabella se prolonga a diciembre

El juicio de la supuesta secta sexual de Vistabella se desarrollará también en varios días de diciembre, han informado este lunes a Mediterráneo desde la Audiencia Provincial.

El proceso suma nuevas sesiones

El proceso, que ya lleva dos sesiones celebradas y continúa este miércoles, ya tenía programadas desde un inicio esas sesiones, precisaron las mismas fuentes, que han explicado que en un principio no informaron de ellas porque solo se habían indicado los días previstos en noviembre.

Las fechas de las vistas finales de este caso serán entre los días 1 y 9 de diciembre.

Los acusados declaran a principios de mes

Los seis acusados, como ha podido conocer este diario de fuentes solventes, declararán del 1 al 3 de diciembre.

Les piden penas de 326 años de prisión por presuntos abusos a menores y asociación ilícita.

Hasta el momento ya han declarado cuatro de las nueve víctimas, además de varios testigos.

Abusos continuados

La culminación del sistema perverso del Tío Toni y el centro neurálgico del juicio: nueve víctimas sostienen que Toni los agredió sexualmente. En el momento de los abusos eran niños entre 12 y 17 años. Los testimonios hasta el momento han apuntado a una corresponsabilidad y connivencia de otros miembros de la secta para que estos abusos se perpetuaran. Y es que las víctimas dicen que los mayores les decían que lo que les hacía Toni «era normal», que era para «darles luz» o porque «tendrían algo mal en la vagina».

En algunos casos se lo decían sus propios padres. Una víctima ha recalcado que su tía le sujetó las manos para que no se escapara mientras Toni le metía los dedos «una hora y media».

La gran pregunta que debe esclarecer el juicio es si los acusados son responsables o si, por su fe en Toni y su obediencia a la autoridad que representaba, quedan eximidas de cualquier responsabilidad.