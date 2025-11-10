El 'ladrón de Grindr' de Nules recibe una pena de 5 años de prisión

El hombre que robó, maniató y lesionó a otro varón durante una falsa cita romántica en Nules ha recibido este lunes una pena de prisión de cinco años y tres meses después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular.

Los hechos ocurrieron en 2021 y el ladrón ha mostrado su conformidad con el escrito de acusación de la Fiscalía contra él. También han estado de acuerdo con ese escrito los otros tres acusados: su madre (seis meses de prisión por receptación), su hermana (idéntica pena que la madre) y su cuñado (18 meses de prisión por el intento de estafa). Los castigos para estos tres implicados han quedado suspendidos.

El principal acusado ha visto rebajada su condena en casi un año respecto a lo que se le pedía por detención ilegal, robo con intimidación, intento de estafa y lesiones leves. Su pena, como es de nacionalidad hondureña, conlleva su expulsión de España cuando se cumplan dos tercios de la condena (su abogado ha propuesto que se le pueda expulsar cuando cumpla la mitad de la condena, algo que aún se debe dirimir).

La peor cita

El procesado quedó con su presunta víctima a través de una app de citas, que en el juicio se ha explicado que fue Grindr. Lo que parecía que iba a ser una potencial relación íntima, según el escrito de acusación, se convirtió en una pesadilla para el hombre contactado.

La víctima invitó al acusado a su casa en la misma noche en la que se conocieron por la app. El hombre afectado lo recibió en su vivienda y, cuando estuvieron ambos dentro, el tono cercano de los mensajes previos se esfumó: con ánimo de obtener un enriquecimiento injusto, el acusado cogió un cuchillo de la cocina y, esgrimiéndolo, obligó al propietario del piso a darle el pin de las tarjetas bancarias que tenía.

Noche de terror y robo planificado

No solo eso, sino que además procedió a maniatarlo con unos cables. Así transcurrió, de hecho, toda la noche, sentado en una silla y retenido por el ladrón.

Mientras, este, que había orquestado todo el plan, se pasó horas sustrayendo objetos como ropa, joyas, varios móviles y un televisor, además de unos 35 euros en dinero en efectivo.

Después de dejar la vivienda completamente desfalcada, el acusado abandonó el lugar sobre las 6.00 horas de la mañana posterior a que comenzaran los hechos.

A las puertas de la vivienda lo esperaba un compinche, también acusado en este proceso. Ambos cargaron los objetos robados y huyeron de la zona a toda prisa.

Fue en esos instantes cuando la víctima se desató los nudos y corrió a avisar a un vecino por la ventana para pedir auxilio.

Se quedaron lo robado y fueron detenidos un año después

La investigación policial pasó un año sobre el rastro de los delincuentes. La primera de las pistas la tuvieron cuando los dos acusados, el mismo día del robo, intentaron retirar sin éxito 2.000 euros de un cajero de Puçol (Valencia) con la tarjeta de la víctima.

Finalmente, en mayo de 2022, agentes realizaron una entrada y registro en una vivienda de esa misma localidad, Puçol. Allí, los investigadores encontraron parte de los objetos sustraídos, como la tele, algunas joyas y ropa. Los efectos no recuperados suman 2.380 euros, suma que los procesados ya han ingresado a la compañía aseguradora de la víctima.