Incendio en Castellón: "El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado"

"El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado, porque es un chaval trabajador. Yo tengo amistad con él y la verdad que a mí me ha hecho muchos favores", explicaba Álex, en las inmediaciones de la nave industrial de Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje, y que ha sido pasto de las llamas esta noche en la Ciudad del Transporte de Castelló a causa de un incendio.

Según ha explicado, "no podía hablar con él desde ayer (lunes), lo he visto esta mañana en el periódico he venido por si estaba por aquí, porque estoy llamándole y el teléfono no me lo coge". Según ha explicado, "trabajé para él hace muchos años"

Según indicó, la empresa era de sus padres, de l'Alcora, hasta que el joven asumió las riendas y la remontó. "Es una lástima porque ha hecho mucha faena", ha indicado. Además de esta nave, tiene otra contigua.

Daños

La estructura de la nave ha resultado perjudicada y han resultado quemados cinco o seis camiones. Ha caído la parte derecha y por detrás estaba en riesgo de caer. Además, ha afectado a dos naves aledañas, Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.