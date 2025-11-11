Hasta 27 conductores de Castellón, en el listado de infractores que pasan a disposición judicial en octubre
Uno de ellos, el más grave de todos, fue por conducción temeraria
Durante el pasado mes de octubre, por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a un total de 189 conductores.
De ellos, 85 fueron por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 33 son por pérdida total de puntos, 7 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 1 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 44 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 89 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 1 por exceso de velocidad, 8 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente y 5 por conducir con drogas en el organismo.
En la provincia de Castellón se actuó contra 16 conductores por carecer de permiso o licencia, 10 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y 1 por conducción temeraria. En total, son 27 actuaciones en Castellón.
Valencia, la provincia con más infractores
Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 37 conductores por carecer de permiso o licencia, 53 por conducir bajo los efectos del alcohol, 4 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente y 2 por conducir con drogas en el organismo.
Alicante suma 65 investigados por diferentes delitos
Finalmente, en la provincia de Alicante se actuó contra 32 conductores por carecer de permiso o licencia, 26 por conducir bajo los efectos del alcohol, 1 por exceso de velocidad, 3 por conducir con drogas en el organismo y 3 por conducción temeraria.
