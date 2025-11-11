Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
El mismo era buscado por los juzgados de Zaragoza, Castellón, Cieza, Santander, El Ejido, Huércal-Overa (Almería), San Javier (Murcia), Jaén, Tarancón, Benidorm y Salamanca
La Guardia Civil de Onda ha detenido a un hombre sobre el que pesaban doce búsquedas judiciales emitidas por distintos juzgados del territorio nacional, una de ellas con orden de ingreso en prisión.
La actuación tuvo lugar cuando se identificó al ahora detenido en la vía pública y comprobó que le figuraba en la base de datos policiales como reclamado por diferentes órganos judiciales. Tras confirmar las órdenes vigentes, el varón fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la tramitación de las diligencias correspondientes.
Las ciudades
El mismo era buscado por los juzgados de Zaragoza, Castellón, Cieza (Murcia), Santander, El Ejido (Almería), Huércal-Overa (Almería), San Javier (Murcia), Jaén, Tarancón (Cuenca), Benidorm (Alicante) y Salamanca.
El detenido ha quedado ingresado en Prisión. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, en funciones de guardia. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil de Onda.
