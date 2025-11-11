Emergencias pide cerrar puertas y ventanas para protegerse del humo causado por el incendio de Almassora

Tras el incendio declarado este lunes en una nave industrial citrícola de Almassora, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido una nota informativa con recomendaciones a la población para protegerse de la nube de humo originada y la naturaleza de los materiales almacenados en el lugar. Unas recomendaciones que están dirigidas a las zonas residenciales próximas al incendio.

Consejos a la población

• Limitar la exposición al humo: permanecer el mayor tiempo posible en interiores, manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible.

• Mantener puertas y ventanas cerradas.

• Cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior (chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación, enchufes…) para evitar la entrada de humo o gases.

• Reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje…).

• Reducir la actividad física tanto en exteriores como en interiores.

• En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable ponerse en contacto con su centro de salud si sus síntomas empeoran y no mejoran con su tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho etc.) En el caso de personas asmáticas, conviene tener a mano los inhaladores recetados.

• Las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

• Se pueden consultar los datos de calidad de aire en la Comunitat Valenciana a través de la App GVAire, la App ICA del MITECO (con geolocalización) y en https://ica.miteco.es/

• Si se da el caso, evite la exposición a las cenizas. Limpie con trapo húmedo y humedezca el suelo antes de barrer evitando que las partículas pequeñas queden en suspensión. Utilice mascarillas tipo FFP2.

Incendio

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón recibió a las 20.30 horas del lunes el aviso del incendio que afectaba a la empresa Greenmed del sector citrícola en Almassora. Para atajarlo, el organismo dependiente de la Diputación movilizó 5 dotaciones de bomberos, 1 unidad de mando , 1 unidad de jefatura, y solicitó el refuerzo de 2 dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Castelló.

El fuego afectó totalmente a una cámara frigorífica y parcialmente a otras dos, logrando evitar que se propagara al resto de instalaciones de la empresa donde había más cámaras frigoríficas, zona de maquinaria , almacén y oficinas.

El incendio quedó controlado a las 23.30 horas. Durante toda la madrugada y esta mañana, 3 dotaciones de bomberos del Consorcio y 1 unidad de mando siguen trabajando en la extinción definitiva del incendio. Las características del material y del almacenado en el interior de las cámaras frigoríficas ha obligado ha tener que realizar aperturas en la pared de la nave.