Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
El fuego se ha declarado poco después de las 23.00 horas
Castellón
Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castelló ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.
Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas han alcanzado a las naves contiguas y los bomberos de Castelló y del Consorcio Provincial luchan por controlar el fuego. Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.
El incendio ha causado explosiones que han sido percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Fallece el banderillero castellonense Josele a los 55 años
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Tres mujeres de Castellón entre las 52 más ricas de España
- La música conquista la plaza Mayor de Castelló con una nueva edición del Vermut Solidario