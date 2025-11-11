Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada

El fuego se ha declarado poco después de las 23.00 horas

Redacción

Aitor Tezanos

Castellón

Una empresa situada en la Ciudad del Transporte de Castelló ha quedado totalmente calcinada a consecuencia de un feroz incendio declarado poco después de las 23.00 horas.

Se trata de la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas han alcanzado a las naves contiguas y los bomberos de Castelló y del Consorcio Provincial luchan por controlar el fuego. Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.

Gabriel Utiel

El incendio ha causado explosiones que han sido percibidas desde muchos puntos de la capital de la Plana, como se puede comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.

