Noche de alta tensión: Dos incendios en cuestión de horas ponen en alerta a Castelló y Almassora

La noche del lunes 10 de noviembre ha quedado marcada por dos incendios de gran magnitud que se declararon con apenas unas horas de diferencia en Castellón. Ambos sucesos —uno en Almassora y otro en Castelló— han hecho saltar las alarmas entre los vecinos debido tanto por la cercanía física como por la sucesión de dos incendios de esta magnitud en tan poco margen de tiempo. Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para extinguir los fuegos y todavía se encuentran trabajando en ambas zonas durante la mañana del martes.

Este doble episodio supone una alarma para el tejido industrial de la provincia de Castellón. Los próximos días serán clave conocer las incógnitas sobre las causas y las estimaciones de daños.

El primero, en Almassora

Gabriel Utiel

El primero de ellos se declaró sobre las 20.00 horas en Almassora, concretamente el fuego se declaró en la planta de Greenmed, antiguo almacén de naranjas de Martinavarro, situado en la entrada sur de la localidad. El fuego afectó a una cámara frigorífica y parcialmente a otras dos, y fue muy aparatoso.

El incendio contó con la participación de cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos del parque de la Plana Baixa, así como dos dotaciones del parque de Castelló. Poco antes de llegar a las 4.00 horas se daba por controlado y durante la mañana dos dotaciones continuan trabajando en la zona para tratar de extinguirlo.

Por la noche, en Castelló

El segundo de los incendios, de mayor envergadura, pues provocó explosiones, tuvo lugar en la Ciudad del Transporte de la capital alrededor de las 23.00 HORAS. El fuego ha afectado a la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas alcanzaron a las naves contiguas, una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.

En la extinción del incendio, que llegó una vez superadas las 3.00 horas, trabajaron hasta siete dotaciones del Bomberos de Castelló, 2 mandos, dos furgonetas de avituallamiento y comunicaciones y 1 dotación del Consorcio Provincial de Bomberos. Asimismo, los bomberos continúan trabajando para rematar y refrescar el incendio.