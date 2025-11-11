Testimonio tras el incendio en la Ciudad del Transporte: "Si llegan a tardar 20 minutos más esto se prende y se va todo al aire"
La acción de los bomberos intentando evitar la propagación de las llamas evitó que siguiera propagándose a naves contiguas y causara más daños
Preocupación máxima la noche del lunes en el incendio declarado en la Ciudad del Transporte de Castelló, que calcinó la firma Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje. Las llamas alcanzaron a las naves contiguas y los bomberos de Castelló y del Consorcio Provincial han luchado durante la noche por controlar el fuego. Una de ellas es Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y otra Diecsa, distribuidora de electrodomésticos.
Preocupación máxima
Desde esta última firma, Santiago Cabedo explicaba que "si llegan a tardar 20 minutos más esto se prende y se va todo al aire. Si llega a ir adelante y se coge no hubiera quedado más que esperar a que prendiera toda la nave", indicaba Cabedo.
La preocupación anoche era máxima, "hasta que no vimos que más o menos que la zona que se prendió estaba controlada" explica. "Se intentó por parte de los bomberos evitar que se propagara. Yo cuando llegué, que fue diez minutos después de que me avisaron, ya estaba la grúa echando agua, intentando enfriar. Si llega a avanzar un poco más del fuego ya prende todo aquello, que están los aires acondicionados y demás y esto ya no lo salva nadie hasta la nave siguiente", explica Cabedo. Así, la nave se vio afectada en una pared lateral, donde se apreciaban desperfectos en la cubierta, y el daño provocado por el agua al apagarlo. "Con lo que podría haber ocurrido prácticamente nada", apuntaba Cabedo.
