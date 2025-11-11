Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés

La localidad de Vilafamés está de luto tras un accidente laboral mortal este martes.

En una empresa

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Castellón ha informado que un trabajador ha fallecido en una empresa, que luego este diario ha conocido que es la compañía de esmaltes Colorobbia, en Vilafamés. Según ha podido saber Mediterráneo, se trataba de un trabajador externo a la empresa que se encontraba realizando labores en las instalaciones.

La empresa ha explicado que se encuentra trabajando con las autoridades activamente para aclarar lo sucedido. Además, ha mostrado su duelo por el fallecimiento y ha colocado sus banderas a media asta.

El aviso ha entrado en el CICU a las 16.00 horas y hasta el lugar del accidente se ha desplazado una unidad del SAMU.

Las mismas fuentes han indicado que el fallecido en este accidente laboral tenía 34 años.

Reanimación sin éxito

Los sanitarios han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, así como tras técnicas de soporte vital para intentar salvar la vida del joven.

Sin embargo, no ha habido respuesta y los sanitarios han confirmado tristemente su fallecimiento. La causa de la muerte, por el momento, no ha trascendido.

Tres empleados jóvenes

Se trata del tercer accidente laboral mortal en apenas dos meses en Castellón, y el segundo en la última semana.

Y es que el día 5 de noviembre murió otro joven trabajador de 29 años en una empresa de un polígono de Morella. Además, otro varón de 30 años perdió la vida electrocutado trabajando en las vías del tren en Torreblanca en octubre.