"La Policía Local nos dijo que no viniéramos para evitar daños mayores"

Lara Sanmiguel, secretaria general de la Asociación Castellonense del Transporte de Mercancías, explica cómo recibió la noticia del incendio que arrasó a una nave de la Ciudad del Transporte de Castelló, Dasatrans Logística, dedicada al transporte y al almacenaje, y alcanzó a dos naves contiguas, Josman, especializada en instalaciones eléctricas y automatización, y Diecsa, distribuidora de electrodomésticos. Justo enfrente de estas instalaciones se encuentra localizada la sede de la ACTM.

"Serían sobre las diez y media de la noche, que recibimos una llamada de un asociado que tiene aquí una nave y nos dijo que algo cerca de la asociación se estaba quemando. Entonces ya nos pusimos en contacto con los bomberos, con la policía local, que nos confirmaron efectivamente que enfrente de la asociación se estaba produciendo un incendio", ha explicado Sanmiguel.

Evitar daños mayores

"Al decirles si estaba afectado nos dijeron que en principio no, pero que estuviéramos pendientes y que de momento que no viniéramos para evitar cualquier tipo de daños mayores", apunta. "Esta mañana cuando hemos venido ya estaba sofocado el incendio con un amplio dispositivo, parecía que no nos iban a dejar entrar, pero al final sí que hemos podido entrar a trabajar", ha indicado la secretaria general de la ACTM.

Sanmiguel ha explicado que el responsable de Dasatrans Logística es asociado nuestro y que intentan ayudarle en todo lo que podamos, aunque habrá que esperar a ver la causa del incendio lo primero.

Manchas en la azotea

La sede de la ACTM no ha sufrido daños, "pero en la azotea tenemos manchas de aceite de algún producto que se prendería", ha indicado Sanmiguel.