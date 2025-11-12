Aparece un cadáver en el puerto de Castelló
Según la Autoridad Portuaria, falleció por causas naturales
Castellón
Un hombre ha fallecido dentro de la zona correspondiente a PortCastelló, según han confirmado fuentes oficiales a Mediterráneo este miércoles.
El cadáver de este varón apareció en la noche del martes en las inmediaciones del puerto de la capital de la Plana.
Causas naturales
Según la Autoridad Portuaria de Castelló, el hombre falleció por causas naturales.
Se desconoce por el momento la identidad del fallecido.
En principio no tiene relación con los cadáveres que llegaron este verano a aguas de la provincia de Castellón procedentes del naufragio de una patera, en un caso por el que llegaron a aparecer tres cadáveres en aguas castellonenses.
