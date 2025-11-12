Cae en Castellón el autor de una oleada de robos en locales del Grau

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de al menos siete robos con fuerza cometidos en establecimientos de Castellón. Según informan fuentes policiales, el detenido sustraía las cajas registradoras con la recaudación, además de pequeños dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y tabletas. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación se enmarca en la denominada Operación Muela, puesta en marcha tras detectarse un incremento de robos con fuerza en locales, especialmente en la zona del Grau de Castelló. Los agentes comprobaron que todos los hechos guardaban relación con un mismo individuo que actuaba solo, forzando persianas metálicas, puertas o ventanas para acceder rápidamente a la caja registradora.

Tras varias vigilancias y labores de seguimiento por parte de patrullas uniformadas, el grupo de investigación logró identificar al presunto autor, un varón con antecedentes por delitos similares y con el mismo modus operandi. Después de varios días de búsqueda, el sospechoso fue localizado y detenido, siendo puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Castellón.

Otro detenido en la Marjalería

En una actuación paralela, y en colaboración con la Policía Local de Castelló, se produjo la detención in fraganti de un individuo que estaba robando en una vivienda de la zona de la Marjalería.

El presunto autor fue sorprendido por los propietarios al llegar al domicilio y encontrarlo en el interior perpetrando el robo. Tras encerrarlo en la parcela para evitar su huida, avisaron al 092, acudiendo de inmediato una patrulla cercana que consiguió detenerlo.

Según el relato policial, el hombre había saltado el muro perimetral y forzado una puerta de acceso. En el interior tenía preparados varios objetos que pretendía llevarse. Posteriormente fue puesto a disposición judicial.