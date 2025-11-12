Cae en Castellón una red de tráfico de drogas con la participación de un menor de edad

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad, por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cultivo de marihuana, defraudación de fluido eléctrico y receptación.

Las detenciones se enmarcan dentro de la Operación Mountain White, iniciada el pasado mes de octubre, tras las quejas vecinales por el continuo trasiego de personas y las molestias causadas por un posible punto de venta de droga en una zona residencial del municipio.

La investigación de los agentes permitió descubrir la existencia de una organización jerarquizada, integrada por miembros de una misma familia, que operaba con un punto de venta activo durante el día y que incluso utilizaba al menor para realizar tareas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

97 de cocaína en roca

El pasado 7 de noviembre, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro en el domicilio investigado. Durante la intervención, uno de los detenidos ofreció una fuerte resistencia, mientras otro intentó deshacerse de un bolso que contenía 97 gramos de cocaína en roca, arrojándolo a la azotea de una vivienda contigua. La maniobra fue detectada por el dron de la Guardia Civil, lo que permitió recuperar la sustancia.

En el registro se intervinieron 111,5 gramos de cocaína, 97 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, 5.528,50 euros en efectivo, cuatro armas simuladas, un machete de grandes dimensiones, 27 décimos de lotería, joyas diversas, tres vehículos de alta gama, munición de fogueo del calibre 9 corto y una placa vitrocerámica.

Los cuatro mayores de edad han ingresado en prisión provisional sin fianza por orden del Juzgado de Guardia de Villarreal, mientras que el menor ha quedado a disposición de la Fiscalía de Menores de Castellón.

La operación ha contado con la participación de efectivos del Puesto Principal de Burriana, ETPJ Burriana, la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico de la Comandancia de Castellón.