Despliegue policial y de bomberos en el centro de Castelló: gritos de "me muero, me muero"
Por el momento se desconocen las causas de la actuación, que ha generado una gran curiosidad para vecinos y viandantes
Un amplio dispositivo de Policía Local y bomberos se ha desplegado a primera hora de esta mañana en el cruce de las calles Carcagente y Doctor Fleming, en Castelló.
Por el momento, se desconocen las causas de la actuación, aunque varios vecinos de la zona han mostrado su sorpresa ante el movimiento de vehículos de emergencia y el tránsito de agentes.
Los motivos
Algunos de los testigos de la zona afirman a Mediterráneo que han escuchado a una mujer gritar "que me muero, que me muero" y "socorro", así como también se escuchaban los ladridos fuertes de un perro, que luego estaba sollozando, pues se oía desde la calle.
Sin rastro
Tantos los efectivos policiales como los bomberos han tratado de buscar desde qué piso venía toda la acción, pero no han podido dar con la mujer. Algunos efectivos de bomberos han accedido a varios edificios y han inspeccionado visualmente, sin que se haya confirmado todavía la naturaleza del incidente.
Fuentes municipales consultadas no han ofrecido información oficial por ahora, y la situación continúa generando expectación entre los residentes, que han observado desde la calle o desde sus ventanas el operativo desplegado.
Información en elaboración
En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
- Incendio en Castellón: 'El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado