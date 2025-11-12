Despliegue policial y de bomberos en el centro de Castelló: gritos de "me muero, me muero"

Un amplio dispositivo de Policía Local y bomberos se ha desplegado a primera hora de esta mañana en el cruce de las calles Carcagente y Doctor Fleming, en Castelló.

Despliegue policial y de bomberos en Castelló / M. Agost

Por el momento, se desconocen las causas de la actuación, aunque varios vecinos de la zona han mostrado su sorpresa ante el movimiento de vehículos de emergencia y el tránsito de agentes.

Los motivos

Algunos de los testigos de la zona afirman a Mediterráneo que han escuchado a una mujer gritar "que me muero, que me muero" y "socorro", así como también se escuchaban los ladridos fuertes de un perro, que luego estaba sollozando, pues se oía desde la calle.

Bomberos y Policía Local, en Castelló / M. Agost

Sin rastro

Tantos los efectivos policiales como los bomberos han tratado de buscar desde qué piso venía toda la acción, pero no han podido dar con la mujer. Algunos efectivos de bomberos han accedido a varios edificios y han inspeccionado visualmente, sin que se haya confirmado todavía la naturaleza del incidente.

Fuentes municipales consultadas no han ofrecido información oficial por ahora, y la situación continúa generando expectación entre los residentes, que han observado desde la calle o desde sus ventanas el operativo desplegado.

