Una testigo del caso de la secta de Vistabella dice que el exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, visitaba la masía La Chaparra

El juicio de la supuesta secta sexual de Vistabella ha continuado este miércoles con más declaraciones de testigos, en la que es la tercera de las 19 sesiones que debe haber en este proceso que juzga presuntos abusos a menores durante más de 30 años entre las paredes de la masía La Chaparra.

En la sesión de hoy ha saltado a la palestra el nombre del que fuera exalcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez.

Una testigo ha asegurado que Martínez, quien fue vicepresidente de la Diputación de Castellón, frecuentaba la masía La Chaparra, donde se encontraba la secta, “para hablar con Toni”. Así lo ha dicho a preguntas de la Fiscalía.

Asimismo, dicha testigo, que perteneció a la secta durante 27 años, ha añadido que: "había mujeres de la comunidad sectaria que iban a limpiar a casa del alcalde de Vall d’Alba”.