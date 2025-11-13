Un conductor hace el 'pleno al 15' de infracciones en Vila-real

"Ver para creer", ha comentado este jueves la Policía Local de Vila-real en su cuenta de Facebook. Y es que se han topado con un caso muy poco habitual en sus guardias.

Un control rutinario

"Durante un control realizado la pasada noche, nuestros compañeros se encontraron con un conductor que decidió hacer el completo de las infracciones", han explicado desde dicho cuerpo policial.

Según dicha fuente, este conductor completó todas las casillas posibles durante su identificación: hasta 5 infracciones inmediatas y varias infracciones más de la Ley de Seguridad Ciudadana. "Casi nada", han dicho en la policía, no exentos de sarcasmo.

¿Qué hizo?

Las cinco infracciones de las que se ha dado parte son las siguientes: