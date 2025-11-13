Un conductor hace el 'pleno al 15' de infracciones en Vila-real
La Policía Local expone su situación para concienciar a la población
Castellón
"Ver para creer", ha comentado este jueves la Policía Local de Vila-real en su cuenta de Facebook. Y es que se han topado con un caso muy poco habitual en sus guardias.
Un control rutinario
"Durante un control realizado la pasada noche, nuestros compañeros se encontraron con un conductor que decidió hacer el completo de las infracciones", han explicado desde dicho cuerpo policial.
Según dicha fuente, este conductor completó todas las casillas posibles durante su identificación: hasta 5 infracciones inmediatas y varias infracciones más de la Ley de Seguridad Ciudadana. "Casi nada", han dicho en la policía, no exentos de sarcasmo.
¿Qué hizo?
Las cinco infracciones de las que se ha dado parte son las siguientes:
- El conductor iba sin seguro
- Tenía la ITV desfavorable
- No llevaba el cinturón de seguridad
- Dio positivo en alcohol
- Dio positivo en drogas
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
- El techo de Castellón: El pueblo más alto de la Comunitat lanza un SOS para encontrar nuevo farmacéutico y bonifica su vivienda
- Castellón registra un terremoto de magnitud 2,6 esta madrugada
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Todas las claves de una feria de Castellón con 517 años de historia: la programación
- Cuánto dinero puede ahorrar (y cómo) en el recibo de la basura de Castelló