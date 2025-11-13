Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por robar en una gasolinera de les Alqueries

A uno de los arrestados se le atribuyen dos delitos de hurto en Moncofa y uno de coacciones

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Redacción

Castellón

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 38 y 45 años de edad, como presuntos autores del robo de 18 bombonas de butano en una estación de servicio de les Alqueries.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 7 al 8 de noviembre, cuando los autores forzaron la jaula que almacenaba las botellas y realizaron varios desplazamientos hasta sustraerlas por completo.

Las investigaciones desarrolladas por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Burriana, con la colaboración del equipo Roca, permitieron vincular a uno de los detenidos con otros dos delitos de hurto de baterías de camiones estacionados en Moncofa, además de un delito de coacciones.

Se han instruido las correspondientes diligencias, que junto con los detenidos fueron entregadas en los Juzgados de Nules en funciones de guardia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents