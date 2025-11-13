La Policía Local de Castelló detienen a un presunto ladrón en la Marjaleria

La Policía Local de Castellón, a través de una unidad del Grupo de Intervención y Respuesta (GIR) destinada en el Distrito Marítimo, detuvo en la tarde del pasado 10 de noviembre a un varón de 30 años, identificado como K.J., por su presunta implicación en un delito de tentativa de robo con fuerza en una vivienda situada en el camino Pit Roig, en la zona de la Marjalería.

La intervención policial se inició tras la llamada de un vecino que alertó a la Sala 092 al observar desperfectos en la ventana de una vivienda deshabitada y sospechar que alguien podría encontrarse en el interior cometiendo un ilícito. Gracias a esta colaboración ciudadana, una patrulla del GIR destinada en la zona se desplazó rápidamente al lugar, localizando una ventana fuera de su marco y el bombín de la puerta principal fracturado, además de signos de violencia en el marco.

Intervención rápida y eficaz

Una vez asegurado el perímetro, los agentes accedieron al interior del inmueble, donde localizaron al individuo, que ya tenía preparados en el patio exterior diversos objetos dispuestos para su sustracción. El interior de la vivienda presentaba un grave desorden, con armarios y cajones revueltos, lo que evidenciaba que el detenido había estado registrando las estancias.

Tras la redacción de las correspondientes diligencias, el ahora detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de tentativa de robo con fuerza para la práctica de las diligencias correspondientes y su posterior puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Desde la Policía Local de Castellón se quiere agradecer la colaboración ciudadana, cuya rápida actuación resultó fundamental para evitar la consumación del robo y facilitar la detención del presunto autor.

Asimismo, este cuerpo policial recuerda a la ciudadanía la importancia de comunicar cualquier hecho sospechoso o movimiento inusual que detecten en su entorno, especialmente en zonas residenciales o con viviendas deshabitadas, llamando al teléfono 092 o al 091.

La colaboración vecinal es una herramienta clave para reforzar la seguridad comunitaria y prevenir hechos delictivos.

Refuerzo policial

La Policía Local continuará realizando labores de vigilancia y prevención en la Marjalería y el Distrito Marítimo, en el marco de los dispositivos especiales de control establecidos para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana en colaboración con la Policía Nacional.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha querido felicitar a los agentes del Grupo de Intervención y Respuesta por su “rápida y eficaz actuación”, destacando que “una vez más, la Policía Local ha demostrado su profesionalidad, su capacidad de respuesta y su compromiso con la seguridad de todos los castellonenses”.

“El trabajo coordinado de nuestros agentes, junto a la colaboración ciudadana, ha permitido evitar un robo y detener al presunto autor antes de que huyera. Este tipo de actuaciones ponen en valor la cercanía y la implicación diaria de la Policía Local con los barrios y distritos de nuestra ciudad”, ha señalado Ortolá.

Nuevo plan de seguridad del Grao

A partir de este viernes se pondrá en marcha el nuevo plan integral de refuerzo de la seguridad en el distrito marítimo, impulsado por el gobierno municipal. Este plan especial de vigilancia y proximidad contempla rondas de contacto por comercios y restaurantes, puntos estáticos de control en horarios estratégicos y una mayor presencia de la Unidad Canina en distintas zonas del distrito.

Además, cabe recordar que el Ayuntamiento ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno un incremento de agentes del Cuerpo Nacional de Policía para reforzar la coordinación entre cuerpos y garantizar una vigilancia constante en las calles y espacios públicos del Grao.

Ortolá ha añadido que “queremos que los vecinos del distrito marítimo vivan con tranquilidad y que los comerciantes sientan el respaldo de las fuerzas de seguridad. Por eso hemos diseñado un dispositivo que refuerza la presencia policial en las calles, con un contacto directo con el tejido comercial y hostelero”.