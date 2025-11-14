Atentos, conductores: retenciones en la AP-7 en Castellón por un accidente
Un siniestro complica el estado de la autopista este viernes por la tarde
Los conductores pueden enfrentarse a retenciones importantes este viernes por la tarde si circulan por la AP-7 en la provincia.
Sobre las 18.30
Un siniestro que se ha producido sobre las 18.30 dificulta la circulación en la autopista, según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta en X.
Fuentes de la Guardia Civil de Tráfico han informado a Mediterráneo que, afortunadamente, nadie ha salido herido en el accidente.
Aparatosa posición
Sin embargo, la aparatosa posición en la que han quedado los vehículos implicados sí que ha perjudicado al estado de la vía.
Así, en la tarde de este viernes, a una hora punta, han empezado a acumularse los coches.
Kilométro 453
En concreto, el accidente se ha registrado en el punto kilométrico 453 de la AP-7.
La dirección en la que la circulación está afectada es la que va en sentido Barcelona.
¿Dónde es?
Este punto kilométrico se sitúa en el término municipal de Moncofa, y el accidente se ha producido cerca de la salida que se dirige a esa localidad y a la Vall d'Uixó.
Las retenciones fuertes ya acumulan más de 3 kilómetros de espacio de demora, de acuerdo con la información de la DGT.
