Un candidato a entrar en la secta de Vistabella: «Toni me dijo que él era el enviado de Dios»

En la cuarta jornada de juicio habló el primer testigo que no era de la comunidad de La Chaparra: un joven que intentaban captar para la secta de Vistabella por ser novio de una miembro.

Intento de captación

Contó cuando subió a La Chaparra por primera vez y, al ver lo que ocurría a su alrededor, la manera en la que todos asentían cuando Toni hablaba, supo que ella pertenecía una secta.

«Toni me dijo que él era el enviado de Dios en la Tierra. Me enseñaba fotos donde le salían estigmas y me intentaba convencer de cosas en las que yo no creía para nada», dijo este chico, quien intervino por videoconferencia.

'Salvado' por el Tío Toni

El joven terminó la relación poco después, justo tras un episodio que para él fue la gota que colmó el vaso cuando sufrió una grave enfermedad. "Tuve una hemorragia en Castellón y estuve a punto de morirme en el hospital, tuvieron que hacerme varias transfusiones de sangre", indicó.

Cuando su pareja fue a visitarlo al centro hospitalario, "lo primero" que le dijo fue "si no fuera por el Tío Toni no estarías vivo". Y es que, según ella, el gurú había estado intermediado espiritualmente durante la enfermedad del varón y fue gracias a eso que consiguió salvar la vida.

Completamente manipulada

"Vi que estaba completamente manipulada, evidentemente. A los pocos días dejé la relación", afirmó.

El proceso contra la secta sexual de Vistabella continuará este viernes con la intervención de más testigos, con las acusaciones tratando de demostrar que los seis acusados (el Tío Toni murió en prisión dos meses después de su arresto y su responsabilidad penal se extinguió), eran corresponsables de los abusos a nueve víctimas.

Se enfrentan a penas individuales de 16 a 56 años de prisión, mientras que en conjunto las penas suman un total de 326 años de cárcel.