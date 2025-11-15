Grave accidente de tráfico: Un vehículo con atrapados tras caer por un barranco en Benassal

Un accidente grave ha tenido lugar en Benassal alrededor de las 22.00 horas en la carretera CV-166 cuando un vehículo, en el que viajaban cinco ocupantes, se ha precipitado por un barranco.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tres dotaciones y una unidad de mando de los parques de la Plana Alta y Alt Maestrat, tal como han informado fuentes de los bomberos de la Diputación de Castellón a través de la cuenta X.

El punto kilométrico del accidente es el 32 de la CV-166, en la zona de la rambla Carbonera.

Los bomberos han confirmado que hay atrapados.

Esta información continua en elaboración a falta de nuevos datos.