Grave accidente de tráfico: Un vehículo con atrapados tras caer por un barranco en Benassal
En el turismo viajaban cinco personas
R. D. M.
Benassal
Un accidente grave ha tenido lugar en Benassal alrededor de las 22.00 horas en la carretera CV-166 cuando un vehículo, en el que viajaban cinco ocupantes, se ha precipitado por un barranco.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tres dotaciones y una unidad de mando de los parques de la Plana Alta y Alt Maestrat, tal como han informado fuentes de los bomberos de la Diputación de Castellón a través de la cuenta X.
El punto kilométrico del accidente es el 32 de la CV-166, en la zona de la rambla Carbonera.
Los bomberos han confirmado que hay atrapados.
Esta información continua en elaboración a falta de nuevos datos.
