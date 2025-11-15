Secta de Vistabella: las defensas ponen el foco en que la divinización del Tío Toni anulaba la voluntad de sus seguidores

El juicio a la supuesta secta sexual y destructiva de Vistabella ha cerrado ya su segunda semana de vistas. Se han arrancado del calendario cinco de las 19 sesiones que debe tener el proceso, que arrancó en la Audiencia Provincial de Castellón el pasado 3 de noviembre y durará hasta el 9 de diciembre.

Durante estas primeras sesiones han prestado declaración la mayoría de las nueve víctimas que reclaman por los hechos que vivieron dentro de la masia La Chaparra.

Historias de abusos continuados

Han sido historias de presuntos abusos sexuales que han producido escalofríos en la sala y multitud de escenas de terror con el Tío Toni pero también con algunos de los acusados: varias víctimas han apuntado en la misma dirección a una de las acusadas, la nuera del gurú, como la persona que les sujetaba las manos mientras él abusaba de ellas, para que no escaparan. Esa misma mujer también ha sido señalada como quien entraba en las habitaciones de las niñas para avisarlas de que les tocaba subir al cuarto del Tío Toni.

Por otro lado, uno de los jóvenes exmiembros de la secta (que nació allí y fue víctima de la misma) ha contado cómo el único hombre acusado (las otras cinco son mujeres) abusó de él durante un campamento infantil dentro de La Chaparra, dentro de su tienda de campaña, además de realizarle tocamientos desde que tenía 8 años dentro de la casa.

Además, se ha apuntado por parte de las acuasaciones que varias acusadas llevaban las finanzas de la masia, para lo que debieron de haber contado con cierto poder de decisión autónomo.

¿Qué apuntan las defensas?

El trabajo de las defensas (hay hasta tres abogados defensores que defienden cada uno a varios de los acusados) se está concentrando en lo que todo apunta a que será el quid de este proceso: que la voluntad de los acusados estaba completamente anulada y su capacidad de toma de decisiones era inexistente porque el Tío Toni era el único que decía lo que se debía hacer en La Chaparra.

En síntesis, aseguran que la divinización de Toni hacía que no se cuestionara nada de lo que decía. También ponen el foco en el miedo de contradecir a Toni que tenían las personas que formaban parte de la secta, pues ello conllevaba castigos verbales y físicos, además de psicológicos, puesto que muchos han declarado que el líder hacía el vacío o señalaba a los rebeldes.

Y, como el Tío Toni murió en prisión dos meses después de que lo detuviera la Policía Nacional, su responsabilidad penal se extinguió... y no habría responsabilidad alguna que se pudiera reclamar en la actualidad al resto de miembros puesto que él habría sido el único autor de los hechos, de acuerdo con los planteamientos que las defensas tratan de exponer en sus interrogatorios a las víctimas y a los testigos.

Sin cuestionar a las víctimas de Toni

Durante el proceso, además, solo en contadas excepciones los letrados defensores han cuestionado las vivencias que han ido contando las víctimas respecto a los abusos perpetrados por Toni. La mayoría de las ocasiones han validado los abusos que se han contado.

Los acusados se enfrentan a penas individuales que suman entre 16 y 65 años de prisión por supuestas agresiones sexuales a menores y también por presunta asociación ilícita.

Todos ellos, los seis, tendrán su turno de palabra entre el 1 y el 3 de diciembre, momento en el que se clarificarán sus testimonios sobre lo que sucedió en La Chaparra. Hasta el momento, todos han asistido en silencio a las deposiciones de quienes han ido pasando por la sala, ataviadas algunas de las mujeres con elementos que les cubrían la cara, tales como pelucas, mascarillas y gafas de sol.

Este próximo 17 de noviembre se retoman las sesiones con más testigos y se prevé que esta semana comiencen los peritos.