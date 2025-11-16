El TSJCV confirma la pena para la familia de Castellón que expolió 500.000 euros a la empresa donde trabajaban

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestimó esta semana los recursos que habían presentado los cuatro miembros de una familia castellonense que fue condenada por la Audiencia Provincial en abril por expoliar 500.000 euros a la empresa en la que dos de ellos trabajaban, llamada Exclusivas Premium Cash, dedicada a la distribución de bebidas.

En concreto, los trabajadores de la empresa eran los hijos de la familia, mientras que los padres también quedaron encausados. Se han confirmado las penas para todos ellos, que van desde un año y nueve meses de cárcel a tres años y medio entre rejas.

Condena confirmada

La sentencia tras el recurso, a la que ha tenido acceso Mediterráneo, asegura que el fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial es "totalmente correcto" y por tanto se procede sin más dilación a su "íntegra confirmación". La desestimación de los recursos conlleva el pago de las costas por parte de los acusados.

Durante el juicio cubierto por este diario, resultó contundente la declaración de la asesora fiscal de la empresa. La economista y auditora fue contratada en 2019 cuando el máximo responsable de la compañía empezó a detectar movimientos extraños y sospechó que algo sucediera. La perito confirmó el «control económico» ejercido por uno de los hermanos acusados y que tenía unos poderes «amplísimos».

«Había pagos de dentistas, gimnasios, comidas en fin de semana, también aumentos en las nóminas que no se habían autorizado... incluso encontramos nóminas de los padres de los dos trabajadores, aunque no trabajaban allí», declaró la asesora fiscal. «Lo más llamativo fue que había hasta una baja de maternidad tramitada para su madre, una señora que tenía entonces más de 60 años», añadió la auditora.

Las tarjetas de empresa

El tribunal ha declarado probado que los hermanos «disponían de tarjeta por cuenta de la empresa y realizaron importantes disposiciones para gastos únicamente personales, ajenos a cualquier actividad de la empresa y sin ser autorizados por el administrador».

En relación al desconocimiento de esta operativa por parte del socio mayoritario y principal representante de la empresa, Marc Crespí, la justicia ha determinado que se dedicó fundamentalmente a formar a su equipo y a realizar una labor de comercial, que le hizo viajar en innumerables ocasiones a diferentes puntos de España y de otros países. Por ello, delegó la gestión económica de la mercantil, depositando su confianza en los condenados, otorgándoles un poder notarial, dándoles plena capacidad para actuar en nombre de la empresa.

La víctima: "No podía créermelo"

«Cuando vi todo aquello, no daba crédito y, cuando nos reunimos con los encausados, las explicaciones que nos dieron fueron infantiles y vagas. Uno se limitió a decir, sobre los gastos de la tarjeta: 'Ah, yo creía que esto era así...'», declaró en el juicio oral Crespí.