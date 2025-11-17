Consternación en Benassal por la muerte de dos jóvenes tras caer por un puente

El Ayuntamiento de Benassal emitió ayer un comunicado para expresar «su dolor más profundo por el trágico accidente de tráfico ocurrido en la carretera CV-166, en el que dos personas perdieron la vida y otras tres heridas graves», entre ellas, residentes de la localidad.

El coche, que se precipitó desde una altura aproximada de 6 metros por el puente de la rambla Carbonera -km. 32,08, en término de Ares, a las 21.47 h.-, salía de Benassal con sus cinco ocupantes el pasado sábado noche, como adelantó Mediterráneo en su edición web. Tras entrar el aviso, un equipo del Consorcio Provincial de Bomberos acudió al lugar de los hechos para excarcelar a todas las personas atrapadas.

El coche se precipitó desde lo alto del puente. / Bomberos Diputación de Castellón

Parentesco y amigos

Según informó ayer la alcaldesa de Benassal, Elia García, todos los pasajeros del vehículo eran varones, de nacionalidad marroquí, pero residían en la zona, uno desde hacía más tiempo, y el resto, más recientemente, si bien no sabía si tenían empleo en la zona o vínculos con alguna entidad.

«Uno de los fallecidos, de 37 años, reside en Benassal y, según nos han comunicado los amigos, el otro vivía en Morella, y ambos eran primos, y de Marruecos. Vamos a ver si podemos contactar con la familia para prestarles todo el apoyo», indicó la munícipe. El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, consultado por este rotativo, no tenía constancia todavía de que uno de los implicados, fallecido, fuera vecino de la población.

Uno de los heridos sería el conductor

Según el último parte médico, de los tres heridos, uno de ellos sería el conductor del coche siniestrado, de unos 35 años de edad; mientras que el resto, quienes le acompañaban, tienen entre 30 y 37 años y uno de ellos, entre 17 y 18, si bien no se ha podido especificar. «El último parte médico apunta a que una de las tres personas ingresadas en los hospitales de la Plana y el General estaría fuera de peligro; y otra de ellas, grave», añadió.

Heridas de politraumatismos

Accidente mortal entre Ares y Benassal. / Consorcio Provincial de Bomberos

El CICU informó que dos de los ocupantes fallecieron en el acto, mientras que el resto se atendieron en centros hospitalarios. En concreto, dos de los chicos presentaban politraumatismos y fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General de Castellón.

El otro, con varios traumatismos, fue conducido hasta el Hospital de la Plana por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). También acudió al lugar del accidente un equipo de Atención Primaria.

Precisamente, desde el Ayuntamiento de Benassal quisieron agradecer ayer la labor de todos los efectivos, en un comunicado a través de redes sociales: «Agradecemos el trabajo de todos los cuerpos de emergencias que intervinieron: servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil y equipos de apoyo. De manera especial, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benassal, que fue el primero en llegar, atender a las víctimas y coordinar la intervención inicial. Disponer del parque de bomberos es un factor determinante en situaciones como esta, y su dedicación lo ha vuelto a demostrar. El Ayuntamiento está a disposición de los afectados para cualquier apoyo o atención que puedan necesitar», apuntaban.

«En nombre de la corporación y de todo el pueblo, trasladamos nuestras condolencias más sinceras a las familias y personas próximas a las víctimas, así como nuestro deseo de una recuperación completa y rápida para los heridos», añadieron.

Mejora en la conexión viaria

Aunque las circunstancias del accidente ocurrido en la CV-166 están por determinar y así se dilucidará en la investigación, la alcaldesa de Benassal quiso hacer hincapié en su preocupación por el estado de dicha carretera: «Tenemos un tramo de 4 kilómetros que precisa una mejora urgente. Ya lo hemos expuesto en más ocasiones, siendo la última vez a finales del año 2024 en una nota reivindicativa. A ello se une que el pavimento es muy deslizante, sobre todo, cuando está algo mojado, y ello representa un peligro».