Desaparecido en una zona montañosa de Castellón: los bomberos movilizan un amplio dispositivo de búsqueda
Un hombre se encuentra en paradero desconocido entre los términos de Vistabella del Maestrat y Mosqueruela (Teruel)
Efectivos de emergencias trabajan en la búsqueda de un varón que se encuentra en paradero desconocido en una zona boscosa situada entre los términos de Mosqueruela (Teruel) y Vistabella del Maestrat (Castellón).
Movilización
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X (antiguo Twitter), se han movilizado tres dotaciones de bomberos, además de una unidad de mando para coordinar las labores sobre el terreno. También participa una unidad de Bomberos Forestales, que se ha sumado al operativo para reforzar la búsqueda en un área especialmente extensa y de difícil acceso.
El dispositivo continúa activo mientras los equipos rastrean diferentes puntos del perímetro forestal donde podría encontrarse el desaparecido. Las autoridades piden prudencia y evitar acercarse a la zona para no dificultar los trabajos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos muertos al despeñarse un vehículo con cinco ocupantes por un barranco entre Benassal y Ares
- El TSJCV confirma la pena para la familia de Castellón que expolió 500.000 euros a la empresa donde trabajaban
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Consternación en Benassal por la muerte de dos jóvenes tras caer por un puente
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Suspenden el mercado ambulante de Moncofa
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional