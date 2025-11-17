Desaparecido en una zona montañosa de Castellón: los bomberos movilizan un amplio dispositivo de búsqueda

Efectivos de emergencias trabajan en la búsqueda de un varón que se encuentra en paradero desconocido en una zona boscosa situada entre los términos de Mosqueruela (Teruel) y Vistabella del Maestrat (Castellón).

Movilización

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X (antiguo Twitter), se han movilizado tres dotaciones de bomberos, además de una unidad de mando para coordinar las labores sobre el terreno. También participa una unidad de Bomberos Forestales, que se ha sumado al operativo para reforzar la búsqueda en un área especialmente extensa y de difícil acceso.

El dispositivo continúa activo mientras los equipos rastrean diferentes puntos del perímetro forestal donde podría encontrarse el desaparecido. Las autoridades piden prudencia y evitar acercarse a la zona para no dificultar los trabajos.