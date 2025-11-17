La Policía Nacional desarticula en Castellón un clan familiar dedicado al tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado esta semana en la zona del Grau un punto negro de venta de droga controlado por un mismo clan familiar, el cual suministraba de forma continuada hachís y cocaína, tanto al consumidor final como a intermediarios y otros puntos negros que se abastecían de estos para vender a otros compradores. Se ha detenido a dos personas de 35 y 49 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las detenciones se han producido en el marco de las operaciones de intensificación de la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado que realiza la Comisaría Provincial de Castellón.

Vigilancia policial

Los agentes confirmaron que la afluencia de compradores en un domicilio del Grao controlado por un mismo clan familiar, a cualquier hora del día, destacando el intenso trasiego de personas que entraban y salían del mismo. Los investigadores averiguaron que la venta de hachís era la principal actividad de este clan y también se halló oculto en los buzones de la vivienda, lista para ser vendida además de los envoltorios de hachís, dos papelinas de cocaína, quedando demostrado que también vendían este tipo de sustancia que causa grave daño a la salud.

Armas encontradas durante la operación en el Grau. / Mediterráneo

La venta de la sustancia estupefaciente se realizaba en un parque infantil, enfrente de la vivienda objeto de investigación, degradando socialmente la zona y poniendo en riesgo a niños y menores de edad que frecuentaban el parque de forma diaria.

Registro del domicilio

Tras ubicar el principal punto de venta de droga, solicitaron al Juzgado de Instrucción de Guardia de Castellón el mandamiento de entrada y registro en la vivienda, estableciendo para su cumplimiento un amplio dispositivo policial compuesto por agentes de la Comisaría Provincial de Castellón de distintas unidades, que se inició la mañana del pasado día 12.

Como resultado de la operación policial, se han intervenido sustancias estupefacientes predispuestas para la venta al menudeo (hachís), otra gran cantidad de droga almacenada que podría ser suministrada a otros puntos negros de venta, otras sustancias estupefacientes como cocaína y sustancia de naturaleza sintética, gran cantidad de dinero en efectivo, un rifle de perdigones, munición para este, una llave de pugilato (o puño americano), dos defensas extensibles (siendo ambas armas consideradas prohibidas por el Reglamento de Armas), un bate de béisbol y un palo de golf metálico, así como otros efectos vinculados con la actividad delictiva: una tanita, una báscula pequeña, cuchillos de corte y plástico film para envolver la dosis de hachís.

Detenidos y puestos a disposición judicial

En total se ha realizado una diligencia de entrada y registro en una vivienda, dando como resultado la detención de dos personas, quienes pasaron a disposición judicial, enfrentándose a cargos por delito contra la salud pública.